В Саратовской области стартовал ремонт дороги к селу Клинцовка

Специалисты Министерства дорожного хозяйства Саратовской области проверили ход работ на трассе и побывали в селе Клинцовка, где встретились с местными жителями. Педагоги и учащиеся местной школы устроили творческий вечер и показали уникальную коллекцию под названием «Пушкиниана». Это портретная галерея, выполненная в технике резьбы по дереву. Ее автор, художник Александр Казаков-Клинцовский, был сторонником версии, что Пушкин мог проезжать через их село в 1833 году во время поездки по местам Пугачевского восстания.