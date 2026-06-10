В Саратовской области стартовал ремонт дороги к селу Клинцовка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на участке дороги село Клинцовка — поселок Октябрьский в Пугачевском районе Саратовской области, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.
Обновление затронет участок протяженностью около 14 км, который ведет к селу Клинцовка. На дороге ведется восстановление изношенного покрытия по технологии холодной регенерации. Она связана с переработкой старого асфальтобетона и добавлением к нему щебня и цемента.
Специалисты Министерства дорожного хозяйства Саратовской области проверили ход работ на трассе и побывали в селе Клинцовка, где встретились с местными жителями. Педагоги и учащиеся местной школы устроили творческий вечер и показали уникальную коллекцию под названием «Пушкиниана». Это портретная галерея, выполненная в технике резьбы по дереву. Ее автор, художник Александр Казаков-Клинцовский, был сторонником версии, что Пушкин мог проезжать через их село в 1833 году во время поездки по местам Пугачевского восстания.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.