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Грозы и ливни: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 11 июня

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 11 июня из-за непогоды, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 89% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

«11 июня ночью по западной половине страны, днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни. В дневные часы при грозах в отдельных районах — шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха ночью составит +12…+18°С, а днем она будет колебаться от +18°С по западу до +30°С по востоку республики.

В белорусской столице днем также ожидается гроза, местами по городу порывы ветра усилятся до 15−20 м/с.