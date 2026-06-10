Грозы и ливни: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 11 июня

«11 июня ночью по западной половине страны, днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни. В дневные часы при грозах в отдельных районах — шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха ночью составит +12…+18°С, а днем она будет колебаться от +18°С по западу до +30°С по востоку республики.
В белорусской столице днем также ожидается гроза, местами по городу порывы ветра усилятся до 15−20 м/с.