Энтомолог рассказал, опасны ли пауки в Подмосковье

«У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу, и очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. Они уничтожают всевозможных насекомых, чем их больше, тем лучше — тем меньше будет комаров и мух», — сказал Ефременко в беседе с 360.ru.