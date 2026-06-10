Энтомолог рассказал, опасны ли пауки в Подмосковье

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крупные пауки в Подмосковье не опасны для человека, потому что не могут прокусить кожу, при этом они уничтожают комаров и мух, рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.
«У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу, и очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. Они уничтожают всевозможных насекомых, чем их больше, тем лучше — тем меньше будет комаров и мух», — сказал Ефременко в беседе с 360.ru.
По словам зоолога, максимальные последствия укуса — локальная боль, отек и покраснение, но серьезной угрозы они не представляют.