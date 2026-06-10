Житель Красноярского края передал доступ к «Госуслугам» и может попасть в тюрьму

По данным полиции, в начале марта молодой человек искал подработку и обратился к своему знакомому. Тот предложил схему: через «Госуслуги» оформить банковскую карту и счет. Парень передал знакомому логин и пароль от своего аккаунта. После этого на его имя оформили виртуальную банковскую карту и накопительный счет.