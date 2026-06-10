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Житель Красноярского края передал доступ к «Госуслугам» и может попасть в тюрьму

В Иланском округе 18-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после попытки заработать через знакомого.

В Иланском округе 18-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после попытки заработать через знакомого. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, в начале марта молодой человек искал подработку и обратился к своему знакомому. Тот предложил схему: через «Госуслуги» оформить банковскую карту и счет. Парень передал знакомому логин и пароль от своего аккаунта. После этого на его имя оформили виртуальную банковскую карту и накопительный счет.

Затем реквизиты передали неизвестному человеку, с которым знакомый общался в мессенджере. За это тот получил 4,5 тыс. рублей. Сам 18-летний владелец аккаунта и карты денег так и не получил.

Позже выяснилось, что банковские данные использовали мошенники в Краснодарском крае. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Раньше к уголовной ответственности он не привлекался.

Полицейские продолжают расследование и устанавливают всех участников схемы.