В Красноярском крае кочегара восстановили на работе после увольнения из-за аварии

Однако проверка прокуратуры показала, что ни трудовой договор, ни внутренние документы не обязывали оператора котельной дежурить ночью. Кроме того, в документах учреждения не были определены время начала и окончания его работы. Получилось, что сотрудника наказали за обязанности, которые официально на него не возлагали.