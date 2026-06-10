В Красноярском крае кочегара восстановили на работе после увольнения из-за аварии

В Большой Мурте оператора котельной сельского дома культуры восстановили на работе после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Зимой, когда температура в поселке опускалась до −42 градусов, в системе отопления дома культуры произошла авария. После этого руководство учреждения обвинило работника в том, что он якобы не следил за котлом ночью. В итоге мужчину отправили в простой, а затем уволили.
Однако проверка прокуратуры показала, что ни трудовой договор, ни внутренние документы не обязывали оператора котельной дежурить ночью. Кроме того, в документах учреждения не были определены время начала и окончания его работы. Получилось, что сотрудника наказали за обязанности, которые официально на него не возлагали.
Прокуратура также выявила другие нарушения трудового законодательства. Они касались предоставления отпусков, инструктажей по охране труда, ознакомления работников с результатами специальной оценки условий труда и ведения обязательной документации. После вмешательства прокуратуры незаконные приказы о простое и увольнении отменили. Работника восстановили, а запись в трудовой книжке признали недействительной.
Мужчине также пересчитали зарплату за время вынужденного прогула и оплатили простой. Руководителя учреждения оштрафовали за нарушение трудового законодательства, незаконное увольнение и нарушения требований охраны труда.