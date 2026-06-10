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Федпроект помог дзержинскому водоканалу увеличить темпы работ на 27%

Внедрить улучшения на предприятии помогли эксперты регионального центра компетенций.

Источник: Живем в Нижнем

Дзержинский водоканал на 27% ускорил обслуживание насосных станций в результате участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Выявить проблемы на предприятии и найти для них решения помогли специалисты регионального центра компетенций (РЦК). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Совместно с работниками АО «Дзержинский водоканал» эксперты РЦК подытожили внедрение инструментов бережливого производства. В качестве пилотного потока на предприятии выбрали процесс технического обслуживания канализационных насосных станций (КНС).

В течение шести месяцев специалисты изучали работу участка и предложили шаги для ее оптимизации.

«Внедрение бережливых технологий позволило сократить время обслуживания станций на 27 процентов — с 8,5 до 6,17 часов», — поделился министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Стоит отметить, что эксперты РЦК передали знания, касающиеся бережливых технологий, 21 сотруднику водоканала и подготовили внутренних тренеров. Теперь работники предприятия смогут сами обучать коллег.

На сегодняшний день в Нижегородской области участниками федпроекта «Производительность труда» являются восемь компаний, представляющих жилищно-коммунальную сферу. Желающие пополнить этот список должны посетить онлайн-платформу производительность.рф и оставить соответствующую заявку.