Федпроект помог дзержинскому водоканалу увеличить темпы работ на 27%

Дзержинский водоканал на 27% ускорил обслуживание насосных станций в результате участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Выявить проблемы на предприятии и найти для них решения помогли специалисты регионального центра компетенций (РЦК). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Совместно с работниками АО «Дзержинский водоканал» эксперты РЦК подытожили внедрение инструментов бережливого производства. В качестве пилотного потока на предприятии выбрали процесс технического обслуживания канализационных насосных станций (КНС).
В течение шести месяцев специалисты изучали работу участка и предложили шаги для ее оптимизации.
«Внедрение бережливых технологий позволило сократить время обслуживания станций на 27 процентов — с 8,5 до 6,17 часов», — поделился министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Стоит отметить, что эксперты РЦК передали знания, касающиеся бережливых технологий, 21 сотруднику водоканала и подготовили внутренних тренеров. Теперь работники предприятия смогут сами обучать коллег.
На сегодняшний день в Нижегородской области участниками федпроекта «Производительность труда» являются восемь компаний, представляющих жилищно-коммунальную сферу. Желающие пополнить этот список должны посетить онлайн-платформу производительность.рф и оставить соответствующую заявку.