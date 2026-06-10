Федпроект помог дзержинскому водоканалу увеличить темпы работ на 27%

Дзержинский водоканал на 27% ускорил обслуживание насосных станций в результате участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Выявить проблемы на предприятии и найти для них решения помогли специалисты регионального центра компетенций (РЦК). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.