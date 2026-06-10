Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Приморского края

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории у побережья Приморского края. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-востоку от поселка Ольга и в 244 км к северо-востоку от Находки. Очаг залегал на глубине 343 км.
Поселок Ольга расположен на берегу залива Петра Великого и насчитывает около 3 тыс. жителей. Находка — второй по величине город Приморья с населением почти 134 тыс. человек.