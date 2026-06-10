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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Приморского края

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в акватории у побережья Приморского края. По данным EMSC, эпицентр располагался в 33 км от поселка Ольга и в 244 км от Находки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории у побережья Приморского края. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-востоку от поселка Ольга и в 244 км к северо-востоку от Находки. Очаг залегал на глубине 343 км.

Поселок Ольга расположен на берегу залива Петра Великого и насчитывает около 3 тыс. жителей. Находка — второй по величине город Приморья с населением почти 134 тыс. человек.