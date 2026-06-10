Зарплатами баскетболистов «Пари НН» заинтересовалась трудинспекция

Гострудинспекция приступила к проверке сведений о финансовых сложностях в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Информацию об этом опубликовала пресс‑служба надзорного органа.
По неподтверждённым данным, у клуба возникли серьёзные задолженности по зарплатам — проблемы, как сообщает «Матч ТВ», обозначились ещё в ноябре-декабре 2025 года. Именно тогда из команды начали уходить иностранные спортсмены. Есть предположения, что из‑за финансовых трудностей клуб могут исключить из чемпионата Единой лиги ВТБ.
В дальнейшем в структуре управления спортом произошли кадровые изменения: генерального менеджера Сергея Панова перевели на позицию почётного президента — это решение принял Центр управления развития спорта. При этом спортивные результаты «Пари НН» оставались неудовлетворительными, а экономическое положение к январю так и не стабилизировалось.
Весной, по сведениям источника, стало известно о недовольстве региональных спортивных властей тем, как развивается клуб. На текущий момент команда по‑прежнему занята поиском источников финансирования.
Специалисты Гострудинспекции выясняют, насколько достоверны озвученные факты. Отмечается, что сами сотрудники БК «Пари НН» с обращениями в ведомство не выходили. В случае подтверждения нарушений будут предприняты необходимые меры реагирования.
Ранее «Нижегородскую баскетбольную ассоциацию» оштрафовали за матч.