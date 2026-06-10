Зарплатами баскетболистов «Пари НН» заинтересовалась трудинспекция

По неподтверждённым данным, у клуба возникли серьёзные задолженности по зарплатам — проблемы, как сообщает «Матч ТВ», обозначились ещё в ноябре-декабре 2025 года. Именно тогда из команды начали уходить иностранные спортсмены. Есть предположения, что из‑за финансовых трудностей клуб могут исключить из чемпионата Единой лиги ВТБ.