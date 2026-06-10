Путепровод у Мызинского моста капитально отремонтирован на 80%

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста выполнен на 80%. Подрядчик уже завершает работы и намерен сдать объект раньше запланированного срока, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
На путепроводе уже поменяли и смонтировали 12 железобетонных балок первого и четвертого пролетных строений — это ключевые несущие элементы, которые принимают на себя все нагрузки. Рабочие готовятся приступить к устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного покрытия, а затем уложат асфальт. На путепроводе также оборудуют новое освещение.
Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В рамках капремонта строители обновят дорожное покрытие, заменят балки пролетных строений, усилят опоры и забетонируют распределительную плиту. Также там проведут гидроизоляцию, заменят опоры освещения и обустроят водоотводную систему. Все работы проходят в три этапа, два из которых уже завершены.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ремонт нового Борского моста и подходов к нему стартовал в Нижнем Новгороде.