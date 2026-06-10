Нижегородская станция аэрации вышла на проектные показатели очистки сточных вод

Ключевое изменение — внедрение технологии нитри-денитрификации, которая позволяет более глубоко очищать стоки от соединений азота и фосфора. Этот процесс сложнее прежнего и во многом зависит от автоматизации нового оборудования. Сейчас идёт переоборудование диспетчерской, куда в автоматическом режиме будет стекаться информация о работе каждого сооружения: от насосного оборудования до подачи кислорода в аэротенки. Персонал уже проходит переобучение.