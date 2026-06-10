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Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики

Володин: Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики, большая часть которых внесена депутатами ГД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в среду приняла закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых в целях повышения доходов федерального бюджета, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов.

«Мы рассмотрим два законопроекта в части внесения изменений в законы о миграционной политике. Вы знаете, что за прошедшее время мы приняли уже достаточно большое количество законов. По итогам сегодняшнего рассмотрения их будет 27, большая часть была внесена депутатами Государственной думы», — сказал Володин журналистам.

Он добавил, что надо «приглашать» тех, кто состоялся, может себя реализовать в интересах РФ, а это значит, у них есть возможность и поддержать, оплатить высокие пошлины, потому что они вырастут до 12 раз.

Кроме того, политик подчеркнул, что уменьшилось количество тех, кто просто приезжал для того, чтобы «эксплуатировать социальные гарантии» России, возможности в своих интересах, но при этом не был подготовлен, не знал язык или приезжал ради пособия. По его словам, за прошлый год количество приезжающих мигрантов уменьшилось на 10%.

«И мы эти вопросы не закрываем для себя. Не исключено, что в будущем вновь будем к ним возвращаться, потому что правильно, чтобы, миграционная политика с одной стороны, позволяла привлечь трудовые ресурсы, и это добавит нашей экономике, а с другой стороны, важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык», — заключил политик.

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