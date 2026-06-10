Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики

«И мы эти вопросы не закрываем для себя. Не исключено, что в будущем вновь будем к ним возвращаться, потому что правильно, чтобы, миграционная политика с одной стороны, позволяла привлечь трудовые ресурсы, и это добавит нашей экономике, а с другой стороны, важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык», — заключил политик.