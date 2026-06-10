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Четырех нижегородцев обвинили в грабеже и хулиганстве

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении четырех нижегородцев, обвиненных в хулиганстве, грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и повреждении имущества. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении четырех нижегородцев, обвиненных в хулиганстве, грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и повреждении имущества. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела 8 июля трое фигурантов в возрасте 21, 23 и 34 лет напали на двоих потерпевших в сквере на улице Премудрова. Во время драки у одной из жертв нападения слетели с руки смарт-часы, которые один из нападавших забрал себе.

Позднее, 12 июля, трое обвиняемых с 24-летним приятелем распивали алкоголь и избили таксиста за отказ отвезти их, разбили стекла машины и прыгали по ней, отметили в полиции. Нападение увидела семейная пара из соседнего дома, супруги пытались остановить потасовку, однако их тоже избили. Нападавших задержал наряд полиции, потерпевшим потребовалась медицинская помощь.

Двое обвиняемых находятся под стражей, один — под домашним арестом, а их предполагаемый подельник — под подпиской о невыезде. Все они были судимы, трое официально не трудоустроены, добавили в МВД. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.