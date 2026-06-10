Четырех нижегородцев обвинили в грабеже и хулиганстве

По фабуле дела 8 июля трое фигурантов в возрасте 21, 23 и 34 лет напали на двоих потерпевших в сквере на улице Премудрова. Во время драки у одной из жертв нападения слетели с руки смарт-часы, которые один из нападавших забрал себе.