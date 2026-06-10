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Семейным парам навяжут бесплатного медиатора при разводе

В России будут бороться с разводами.

В России предложили ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее словам, решение о расставании нередко принимается импульсивно — и оба супруга об этом жалеют.

В Волгограде, как и в других регионах России, сейчас суд может дать паре до трех месяцев на примирение — особенно если в семье есть дети. Но чаще всего этот срок супруги просто ждут развода без какой-либо помощи.

Закон о медиации в России существует, однако обязательной медиации при ЗАГСе нет, — пишет ТАСС. Попытки принять соответствующий закон успехом не увенчались.

«Конечно, должна быть процедура за бюджетный счет, бесплатная для самих супругов», — заявила Останина. Она также отметила, что министр юстиции Чуйченко важность медиации признал, однако на государственном уровне обязательный формат пока не введён.

Сегодня развод через суд обходится паре минимум в 5 000 рублей госпошлины. Услуги частного медиатора — дополнительные расходы, на которые большинство не соглашается. Если инициатива будет принята, бесплатный специалист появится на этапе развода автоматически — без доплат и статуса «неблагополучной семьи».

Ранее сообщалось о возможном введении отцовского капитала.