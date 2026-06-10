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Пионерский попал в топ-10 направлений для длительного отдыха в июне

Жильё на побережье бронируют на 9 ночей.

Источник: Клопс.ru

Пионерский попал в десятку российских направлений для длительного отдыха в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».

Курортный город попал на седьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 9 дней. Сутки брони жилья в Пионерском обходятся в среднем в 3,7 тыс. рублей.

На первом месте курорт Мисхор в Крыму, где средняя продолжительность отдыха в июне 12 дней. На втором месте Саки, а на третьем — Бетта в Краснодарском крае, (11 и 10 дней соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

Мисхор, Крым — средняя продолжительность брони жилья составляет 12 ночей; Саки, Крым — 11 ночей; Бетта, Краснодарский край — 10 ночей; Евпатория, Крым — 9 ночей; Железноводск, Ставропольский край — 9 ночей; Кучугуры, Краснодарский край — 9 ночей; Пионерский, Калининградская область — 9 ночей; Ейск, Краснодарский край — 8 ночей; Судак, Крым — 8 ночей; Голубицкая, Краснодарский край — 8 ночей.

Калининград попал в десятку направлений, куда в июне рванут любители отдохнуть в апартаментах.

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