Исполнитель мегахита «Матушка» Татьяна Куртукова обратилась к жителям Прикамья

Специальным гостем грандиозного шоу станет певица Татьяна Куртукова. За два дня до праздника она обратилась к жителям Пермского края. Исполнитель мегахита «Матушка» приглашает гостей фестиваля прийти на его открытие в народных нарядах и венках.