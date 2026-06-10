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Исполнитель мегахита «Матушка» Татьяна Куртукова обратилась к жителям Прикамья

Певица 12 июня откроет в Перми фестиваль «Город встреч».

Источник: Комсомольская правда

Пермь 12 июня готовится встретить День России и День города. Эти события дадут старт большоу летнему фестиваль «Город встреч».

Специальным гостем грандиозного шоу станет певица Татьяна Куртукова. За два дня до праздника она обратилась к жителям Пермского края. Исполнитель мегахита «Матушка» приглашает гостей фестиваля прийти на его открытие в народных нарядах и венках.

Фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня в 21:00 на городской эспланаде. Организаторы обещают переплетение музыки, театра и современных сценических форматов. На сцену у «Театра-Театра» также выйдут пермские исполнители и творческие коллективы.

Завершит день города в Перми семиминутный фейерверк. Гостей праздника развезет ночная электричка, городской транспорт будет работать допоздна в ночь с 12 на 13 июня.