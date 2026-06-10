Новую остановку введут для поезда № 6804 Металлист — Нижний Новгород с 15 июня

В связи с этим изменится расписание поезда. Он будет отправляться со станции Металлист в 07:23 (на 2 минуты раньше прежнего времени), далее проследует через станцию Северный (07:28), остановится на Абабково (07:38:00—07:38:05), затем на станциях Ворсма (07:43—07:44) и Кожевенное (08:08—08:09), после чего продолжит движение до Нижнего Новгорода согласно действующему расписанию и прибудет в столицу Приволжья в 09:09.