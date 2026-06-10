Новую остановку введут для поезда № 6804 Металлист — Нижний Новгород с 15 июня

С 15 июня 2026 года для пригородного поезда № 6804, следующего по маршруту Металлист (г. Павлово) — Нижний Новгород, вводится дополнительная остановка. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Состав будет совершать посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте Абабково в 07:38. Это решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности.
В связи с этим изменится расписание поезда. Он будет отправляться со станции Металлист в 07:23 (на 2 минуты раньше прежнего времени), далее проследует через станцию Северный (07:28), остановится на Абабково (07:38:00—07:38:05), затем на станциях Ворсма (07:43—07:44) и Кожевенное (08:08—08:09), после чего продолжит движение до Нижнего Новгорода согласно действующему расписанию и прибудет в столицу Приволжья в 09:09.
Для справки, пригородные поезда от/до станции Металлист курсируют ежедневно по следующему графику:
из Нижнего Новгорода отправляются поезда № 6801, № 6803 (кроме пятницы и субботы) и № 6805 (кроме субботы) в 09:17, 17:27 и 18:37 соответственно; со станции Металлист в направлении Нижнего Новгорода ходят поезда № 6802 (кроме воскресенья), № 6804 (по рабочим дням) и № 6806 в 05:40, 07:23 и 14:18.
Приобрести билеты на данные поезда можно в пригородных кассах, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость билета в одну сторону составляет 271 рубль.