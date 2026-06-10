Соревнования по плаванию «Умею плавать» состоялись в Ленинградской области

Юные пловцы Ленинградской области приняли участие в региональных соревнованиях по плаванию «Умею плавать». Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки по водным видам спорта.
Участники соревновались на дистанции 25 м вольным стилем. В турнире приняли участие 377 пловцов из 11 районов Ленобласти. Самыми активными муниципалитетами оказались Гатчинский округ — 87 участников, Кингисеппский район — 51 спортсмен, и Подпорожский район — 48 пловцов.
«Благодаря подобным турнирам сотни юных жителей Ленинградской области получают возможность проявить свои способности, укрепить здоровье и приобщиться к физкультуре и спорту. Мы благодарим всех участников, тренеров и организаторов за вклад в развитие спортивного движения нашего региона!» — отметили в областном центре спортивной подготовки по водным видам спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.