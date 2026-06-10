В Хакасии мужчину будут судить по делу о реабилитации нацизма

Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма в интернете. По данным следствия, на своей странице в одной из социальных сетей он разместил несколько сообщений с негативной оценкой Георгиевской ленты. В ведомстве отметили, что публикации были доступны неограниченному кругу пользователей.