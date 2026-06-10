В Хакасии мужчину будут судить по делу о реабилитации нацизма

В Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя поселка Усть-Абакан. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма в интернете. По данным следствия, на своей странице в одной из социальных сетей он разместил несколько сообщений с негативной оценкой Георгиевской ленты. В ведомстве отметили, что публикации были доступны неограниченному кругу пользователей.
Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Республике Хакасия. Следователи сообщили, что собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.