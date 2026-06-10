Развожаев: панорама «Оборона Севастополя» почти уничтожена из-за удара ВСУ

«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит! История Панорамы — это летопись вечного возрождения Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — написал он.