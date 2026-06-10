Развожаев: панорама «Оборона Севастополя» почти уничтожена из-за удара ВСУ

Украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».
В ночь на 10 июня украинский беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». По словам губернатора Михаила Развожаева, атака была целенаправленной и пришлась по одному из главных символов Города-Героя и объекту культурного наследия.
В результате удара загорелась крыша здания, пожару присвоили 4-й ранг сложности. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена», — написал глава города.
Развожаев напомнил, что здание музея уже переживало подобный удар: в июне 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками оно загорелось и частично было разрушено. Тогда пожарным, солдатам и морякам удалось вынести из огня 86 фрагментов уникального полотна Рубо, а после войны произведение фактически было воссоздано заново.
В результате сегодняшней атаки никто не пострадал, также удалось сохранить и подлинные фрагменты панорамы Рубо — как сообщили в Музее обороны Севастополя, ~исторические части оригинального полотна не пострадали, поскольку в здании находилась версия панорамы, созданная уже после Великой Отечественной войны~.
«Важно подчеркнуть: спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня, то, что находилось в здании, — это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19 человек», — подчеркнули в пресс-службе музея.
Атака на историческую память.
Развожаев назвал поврежденное здание «символом стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага».
«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит! История Панорамы — это летопись вечного возрождения Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — написал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку на панораму «еще одним варварским актом» Киева против гражданского объекта. А в Кремле упрекнули ВСУ в «ударах по истории».
«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя забыть об этой истории», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» также назвал удар по панораме атакой на историческую память. Он выразил уверенность, что украинская сторона ответит за удар по памяти российского народа.
«Пусть ждут, они получат, но ~мы наносить удары по историческим памятникам Украины не будем ни при каких обстоятельствах~. По историческим именно, а не по нацистским, нацистские отдельной строкой идут», — подчеркнул депутат.
Панорама «Оборона Севастополя» — что это?
Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» входит в состав Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Она посвящена обороне города во время Крымской войны 1853−1856 годов, когда против России выступили Османская империя, Великобритания, Франция, Королевство Сардиния и другие союзники. ~Оборона Севастополя продолжалась с 25 сентября 1854 года по 8 сентября 1855 года~.
Идея создать панораму появилась к 50-летию обороны города. В 1901 году заказ получил художник Франц Рубо. Он приезжал в город, изучал бастионы, батареи, Малахов курган и Исторический бульвар, встречался с участниками событий и написал около 50 этюдов. Сюжетом панорамы стал день отражения штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 18 июня 1855 года.
Работа над полотном велась в Мюнхене. Размеры панорамы составили 14 метров в высоту и 115 метров по окружности. Для нее на Историческом бульваре построили специальное здание по проекту военного инженера Фридриха Энберга. 27 мая 1905 года панораму открыли для посетителей под названием «Штурм 6 июня 1855 г.».
Во время Великой Отечественной войны музей продолжал работать. 25 июня 1942 года при авиационном налете и артобстреле фашистов здание загорелось. Чтобы спасти полотно, его разрезали на части. Удалось эвакуировать 86 фрагментов — около двух третей картины. Позже их вывезли на эсминце «Ташкент», затем доставили в Новосибирск и Москву.
После войны полную реставрацию признали невозможной, поэтому панораму фактически создали заново на основе сохранившихся фрагментов, эскизов и фотографий. 16 октября 1954 года панорама вновь открылась уже под названием «Оборона Севастополя 1854−1855 годов».
В декабре 2015 года Владимир Путин отнес музей к особо ценным объектам культурного наследия народов России. ~С октября 2022 года панорама была закрыта на реставрацию, завершить которую планировали в 2027 году~.