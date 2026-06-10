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В Перми прекратил работу ресторан «Магадан»

Рыбный ресторан «Магадан» столичного холдинга Novikov Group в Перми прекратил свою работу. Последний рабочий день ресторана был в минувшее воскресенье, 7 июня, сообщает телеграм-канал In vino papulos. Заведение рыбной кухни в Перми открылось в марте 2025 года в деловой части ЖК «Астра» по ул. Петропавловской, 57. Сейчас на дверях висит объявление: «Ресторан закрыт по техническим причинам. Приносим свои извинения». На сайте заведения информации о закрытии нет.

Источник: Коммерсантъ

Рыбный ресторан «Магадан» столичного холдинга Novikov Group в Перми прекратил свою работу. Последний рабочий день ресторана был в минувшее воскресенье, 7 июня, сообщает телеграм-канал In vino papulos. Заведение рыбной кухни в Перми открылось в марте 2025 года в деловой части ЖК «Астра» по ул. Петропавловской, 57. Сейчас на дверях висит объявление: «Ресторан закрыт по техническим причинам. Приносим свои извинения». На сайте заведения информации о закрытии нет.

Напомним, с начала года в Перми сразу несколько ресторанов и кафе объявили о закрытии, в том числе один из двух ресторанов «Сакартвело», кафе «ПэПэ», кофейня «Мами» и кафе Central Perk.