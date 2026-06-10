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В Красноярске на улице Норильская появится памп-трек

Памп-трек и прогулочную аллею откроют на Норильской в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске около дома на улице Норильская, 72 появится памп-трек и прогулочная аллея — их возводит застройщик в рамках соглашений с мэрией. В городском департаменте градостроительства добавили, что объекты передадут в муниципальную собственность.

На памп-треке можно будет выполнять трюки на скейтбордах и BMX-велосипедах. Вдоль аллеи установят скамейки, урны, а также высадят сирень.

Новые пространства — социальные обязательства компании СЗ «Система», которая завершает строительство трех домов в микрорайоне. Также фирма должна передать городу квартиры.

Ранее мы писали, что Красноярскому музыкальному театру удалось представить свой спектакль «Бой с Тенью» — эта постановка была номинирована на премию «Золотая маска».