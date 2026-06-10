Как дикие лошади с соленого озера в Ростовской области заменили психотерапевта

Остров Водный в Ростовском биосферном заповеднике — место уникальное. Посреди соленого озера Маныч-Гудило здесь уже более 70 лет обитают единственные в России настоящие «свободные лошади». Название «мустанги» правильно относить только к североамериканским лошадям. Дикие сейчас — это только лошади Пржевальского, а остальные лошади — одичавшие. У них нет хозяев, их не подковывают, не седлают и не лечат. Они живут по своим законам.
И уже 20 лет сюда несколько раз в год приезжает Наталья Спасская, кандидат биологических наук, ученый секретарь Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ. Она знает каждую лошадь «в лицо», помнит их родственные связи и характеры. Как устроено общество свободных лошадей, почему они умнее, чем мы думали, и чему человеку стоит у них поучиться, ученый рассказала «РГ».
Наталья Николаевна, как проходят ваши экспедиции и что представляет собой популяция на острове Водном?
Наталья Спасская: Наша работа в заповеднике началась в 2006 году. Меня пригласили провести мониторинг состояния популяции, и мы продолжаем это делать до сих пор. Проводим учет численности лошадей, выясняем демографические показатели. Знаем многих с самого рождения, наблюдаем их жизненный путь, фиксируем, как они меняют свой социальный статус. Это редкая возможность: длительные наблюдения дают материал, которого по другим группам диких копытных у нас почти нет.
Каковы условия жизни на острове? Это ведь не райский уголок, если я правильно понимаю?
Наталья Спасская: Остров Водный — место суровое: соленое озеро, жара и суховеи летом, мороз и ледяные ветра зимой. Лошади живут без особой помощи человека (только в жаркое время года организуется искусственный водопой). Переплыть озеро они не могут — мешает топкое дно, которое их пугает. Зимы сейчас теплые, лед не образуется, так что расселения не происходит. Получается, что система действительно изолирована. Регулировать численность приходится уже самому заповеднику — изымать определенное количество животных почти каждый год.
Что самое удивительное вы там увидели?
Наталья Спасская: Лошади живут по своим законам, и то, что мы наблюдаем, порой поражает. Я расскажу одну историю. Они создают семьи, в которых один жеребец, несколько кобыл и жеребята. Как-то жила маленькая лошадиная семья — жеребец с кобылой. Но последняя приглянулась другому гаремному жеребцу, и он, как более сильный, ее отбил. Вернуть ее нашему герою представился шанс только через год. И весь этот год он ходил с холостыми жеребцами, не делая попытки создать новую семейную группу с другими кобылами. Конечно, когда ему наконец удалось вернуть себе статус гаремного жеребца, у него появились и другие кобылы. Но сам факт удивляет: он год сохранял привязанность к конкретному животному.
Или другая ситуация. Две небольшие семьи (в них тоже было по одной кобыле с потомством) жили рядом. Один жеребец постоянно пытался отнять кобылу у соседа. Почти год они конфликтовали, устраивали ритуальные встречи, дрались. В конце концов наш герой победил, забрал кобылу с ее жеребенком, таким образом увеличив в два раза собственную семью. А проигравший жеребец был в драках травмирован и долго хромал. Когда через несколько месяцев мы приехали, он уже выздоровел. Но вместо того чтобы отбить какую-то из молодых кобыл, которых на острове хватает, он продолжал ходить за тем гаремом, где была его бывшая. Дошло до того, что они фактически возглавляют гарем вдвоем. Посмотрим, что будет дальше.
Какой-то турецкий сериал!
Наталья Спасская: Безусловно! Все это показывает, что лошади прекрасно знают и помнят своих сородичей. Они и человека запоминают в лицо. Причем способны узнать его спустя годы и даже помнить, с какими эмоциями он к ним изначально пришел. Эти животные чутко реагируют на малейшие сигналы и смену настроения.
Какая роль у лошади в жизни человека сегодня?
Наталья Спасская: Сейчас она в большей степени сохранилась как спортивный снаряд. Но все чаще ее заводят для общения. В этом качестве лошадь оказалась совершенно неожиданным подарком для человека. Недавно выяснилось, что про это животное мы знаем гораздо меньше, чем про экзотические интеллектуальные виды — обезьян, дельфинов, слонов. В последнее время количество научных публикаций о лошадях растет как снежный ком. Открываются факты, которые позволяют посмотреть на этот вид с совершенно другой стороны.
Например?
Наталья Спасская: Лошади способны к абстрактному мышлению — различают геометрические фигуры и их количество, они делают логические обобщения. Подобные эксперименты раньше ставили на человекообразных обезьянах, чтобы понять, чем мы от них отличаемся. Могу сказать: лошади не глупее шимпанзе. Хотя, конечно, есть нюансы: они по-другому устроены, у них другое зрение, другие способы взаимодействия с миром. Но интеллект у них развит. И живут они в не менее сложных сообществах, чем обезьяны. У них есть то, что можно назвать социальными сетями: животные взаимодействуют на разных уровнях, в разных сферах, и их отношения зависят от контекста.
Что значит «социальные сети» применительно к табуну?
Наталья Спасская: Это сложные сообщества, в которых каждая лошадь знает, кто есть кто: это член своей группы или чужой, каков его возраст и статус, как с ним себя вести в той или иной ситуации. Взрослые жеребцы, которые обычно конкурируют между собой из-за кобыл, тем не менее могут собираться для дружеского общения. Они играют, чистят друг друга, пасутся рядом. Это как визит в мужской клуб по интересам в стиле файф-о-клок. Название очень подходит, потому что часто такие встречи бывают под вечер, когда животные сыты и расслаблены.
Лошади ведь могут быть опасными?
Наталья Спасская: Большинство проблем с лошадьми, включая агрессивность, возникают из-за неправильного содержания и отсутствия общения. Лошадь — социальное животное. Если ее лишить общения с себе подобными, если отнять у матери слишком рано (а в коннозаводческой практике жеребят отлучают в шесть месяцев, хотя в природе они живут с семьей до двух-трех лет), то часто вырастает лошадь с неадекватным поведением. Его можно корректировать, но это требует большого внимания и любви. По натуре лошади миролюбивые. Жесткая конфронтация в дикой природе вообще редкость. Чтобы животные стремились уничтожить сородича, нужна очень веская причина. У лошадей такого практически не бывает: они могут нанести удар, но не убить.
Иппотерапия и ипповенция — это модные термины или реально работающие методы?
Наталья Спасская: Иппотерапию используют для детей и взрослых с физическими и психоэмоциональными нарушениями. Ребенка с ДЦП сажают на лошадь, и когда животное движется, у пациента непроизвольно начинают работать нужные мышцы. Это более мягкая и эффективная тренировка, чем занятия в зале лечебной физкультуры.
А ипповенция — скорее попытка понять себя через лошадь. Она — как психотерапевт. На такие занятия часто приходят люди в состоянии раздражения, тревоги, неуверенности. Рядом обязательно находится грамотный психолог, который предлагает простые, на первый взгляд, упражнения: постоять рядом с лошадью и подышать в ее ритме, прижаться к ее теплому боку, погладить. Оказывается, это снимает массу зажимов. Люди иногда начинают рыдать — выплескиваются эмоции, от которых они никак не могли избавиться. Практически все говорят, что после таких сеансов тревожность уходит, сознание проясняется, приоритеты расставляются иначе.
Как вы считаете, чему человеку стоит поучиться у лошадей?
Наталья Спасская: В первую очередь терпимости друг к другу. В дикой популяции на острове, где пространство ограничено, у лошадей очень высокая толерантность. У них никогда не будет такого, как у людей, — сознательного уничтожения себе подобных. Лошади умеют дружить, помнить, тосковать. Они способны к эмпатии. Нам есть чему у них поучиться. Хотя бы тому, что можно оставаться сильным и при этом не быть жестоким.