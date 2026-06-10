Как дикие лошади с соленого озера в Ростовской области заменили психотерапевта

Или другая ситуация. Две небольшие семьи (в них тоже было по одной кобыле с потомством) жили рядом. Один жеребец постоянно пытался отнять кобылу у соседа. Почти год они конфликтовали, устраивали ритуальные встречи, дрались. В конце концов наш герой победил, забрал кобылу с ее жеребенком, таким образом увеличив в два раза собственную семью. А проигравший жеребец был в драках травмирован и долго хромал. Когда через несколько месяцев мы приехали, он уже выздоровел. Но вместо того чтобы отбить какую-то из молодых кобыл, которых на острове хватает, он продолжал ходить за тем гаремом, где была его бывшая. Дошло до того, что они фактически возглавляют гарем вдвоем. Посмотрим, что будет дальше.