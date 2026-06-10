TAC: США в Иране не достигли ни тактических, ни стратегических целей

В статье для американского журнала The American Conservative Кавана перечисляет просчеты США в Иране: не добились смены правящего режима, не захватили иранский высокообогащенный уран, не ликвидировали ядерную и ракетную программы Тегерана.
До войны по этому водному каналу проходило 20% общемирового объема нефти и сжиженного природного газа. Но Иран в ответ на действия американо-израильской коалиции заблокировал его, а США так не и не смогли восстановить по нему судоходство, несмотря на несколько попыток американских ВМС.
По данным Пентагона, за первые 40 дней боевых действий США израсходовали 29 млрд долларов. Но Кавана предполагает, что речь идет об «огромной» недооценке. Она указывает на то, что Министерство обороны США не включило в свои расчеты ущерб, нанесенный Ираном военной инфраструктуре США в регионе, а также расходы на замену американской военной техники, уничтоженной за время конфликта. Автор напоминает, что в США по-прежнему действует запрет на доступ к открытым спутниковым данным, касающимся Ближнего Востока, и предполагает, что итоговая сумма как минимум вдвое превысит первоначальную оценку.
Кавана отмечает, что конфликт нанес серьезный урон американской военной инфраструктуре: пострадало как минимум 16 объектов США в восьми странах, а также уничтожено или повреждено 42 военных самолета, включая E-3 AWACS, четыре F-15 и семь самолетов-заправщиков. Для замены этой техники потребуются годы и многомиллиардное финансирование, говорится в статье.
Износ боевой техники, потеря самолетов и средств ПВО, а также истощение запасов ракет и перехватчиков повлияют на готовность США к будущим военным операциям. А задержки поставок ракет союзникам США из-за исчерпания американских арсеналов уже привели к тому, что страны, которые долгое время зависели от США, решили искать альтернативу американскому оружию.
Она обращает внимание на то, что, помимо военных издержек, США понесут экономические потери, вызванные перебоями в торговле. Это спровоцирует замедление экономического роста, снижение национального дохода и прибыли у американских корпораций.
Она констатирует, что США не смогли предотвратить уязвимость своих баз, наземных систем ПВО и военных самолетов. Более того, война показала, что США ударами с большого расстояния добились лишь незначительного успеха в поражении военных целей Ирана, несмотря на ограниченные возможности иранской системы ПВО.
В заключение Кавана пишет, что независимо от исхода войны затраты на эту ближневосточную авантюру будут огромны, а геополитические последствия — необратимы. Через 20 лет, по ее мнению, этот момент будет восприниматься как начало конца американской империи.