TAC: США в Иране не достигли ни тактических, ни стратегических целей

По данным Пентагона, за первые 40 дней боевых действий США израсходовали 29 млрд долларов. Но Кавана предполагает, что речь идет об «огромной» недооценке. Она указывает на то, что Министерство обороны США не включило в свои расчеты ущерб, нанесенный Ираном военной инфраструктуре США в регионе, а также расходы на замену американской военной техники, уничтоженной за время конфликта. Автор напоминает, что в США по-прежнему действует запрет на доступ к открытым спутниковым данным, касающимся Ближнего Востока, и предполагает, что итоговая сумма как минимум вдвое превысит первоначальную оценку.