Стало известно, почему лоси устраивают в июне набег на Петербург

Лоси любят воду, оттого их часто можно встретить вблизи залива. Биолог Павел Глазков в беседе с «Mash» отметил, что лоси не против полакомиться морской растительностью, которая для них полезна. Он добавил, что эти животные очень хорошо плавают и ныряют.