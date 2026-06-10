Стало известно, почему лоси устраивают в июне набег на Петербург

Каждым летом в Санкт-Петербурге можно встретить лосей, перебегающих дороги или тротуары. Чаще всего они бродят у Финского залива и возле «Лахта-центра».
Почему именно в июне город на Неве страдает от набегов «рогатых гостей»? Как объясняют эксперты, в это время лосихи отгоняют молодняк от новорожденного потомства, а потому юные особи вынуждены скитаться по непривычной для них территории и искать продовольствие.
Лоси любят воду, оттого их часто можно встретить вблизи залива. Биолог Павел Глазков в беседе с «Mash» отметил, что лоси не против полакомиться морской растительностью, которая для них полезна. Он добавил, что эти животные очень хорошо плавают и ныряют.
В Ленобласти проживает около 26 тысяч лосей, и некоторые рогатые соседи не против посетить Северную столицу. Существует риск попасть в ДТП по вине напуганных молодых животных, поэтому автомобилистам рекомендуют быть готовым к неожиданностям.