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Стало известно, почему лоси устраивают в июне набег на Петербург

Ежегодно в начале лета по Петербургу гуляют молодые лоси-беспризорники. С чем это связано?

Источник: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Каждым летом в Санкт-Петербурге можно встретить лосей, перебегающих дороги или тротуары. Чаще всего они бродят у Финского залива и возле «Лахта-центра».

Почему именно в июне город на Неве страдает от набегов «рогатых гостей»? Как объясняют эксперты, в это время лосихи отгоняют молодняк от новорожденного потомства, а потому юные особи вынуждены скитаться по непривычной для них территории и искать продовольствие.

Лоси любят воду, оттого их часто можно встретить вблизи залива. Биолог Павел Глазков в беседе с «Mash» отметил, что лоси не против полакомиться морской растительностью, которая для них полезна. Он добавил, что эти животные очень хорошо плавают и ныряют.

В Ленобласти проживает около 26 тысяч лосей, и некоторые рогатые соседи не против посетить Северную столицу. Существует риск попасть в ДТП по вине напуганных молодых животных, поэтому автомобилистам рекомендуют быть готовым к неожиданностям.