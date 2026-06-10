Суд в Воронеже оставил экс-парламентария Андрея Прытыкина в СИЗО до осени

Напомним, Андрей Прытыкин — фигурант громкого процесса о фальсификации избирательных механизмов. По версии обвинения, девять народных избранников городского и областного уровней в период подготовки к выборам 2020 года перевели чиновникам 6,5 млн рублей в обмен на административную поддержку. Однако, как полагает следствие, обещанное содействие так и не было оказано. Экс-депутату инкриминируют покушение на передачу взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 291 УК РФ), что предусматривает до 12 лет колонии.