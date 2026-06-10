ГД приняла в I чтении проект об установке ПНВ на гражданское оружие

На время проведения СВО, если отдельные юрлица с особыми уставными задачами охраняют объекты высшего приоритета и критически важные объекты, проектом предлагается не применять требования к помещениям для хранения оружия и патронов, если такие помещения находятся под круглосуточной вооруженной охраной.