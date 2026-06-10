Напавшую на таксиста банду разоблачили в Нижнем Новгороде

Через четыре дня трое возмутителей спокойствия встретились с еще одним знакомым. После употребления спиртного им пришла в голову мысль бесплатно прокатиться на такси. Водитель автомобиля, к которому подошла компания, не захотел заниматься благотворительностью. Рассвирепев, нетрезвые приятели избили таксиста и начали прыгать по его машине. Когда бесчинство заметили из окна соседнего дома местные жители, досталось и им: неравнодушные мужчина и женщина вышли на улицу, вооружившись шваброй, чтобы вступиться за пострадавшего. Но их тоже побили.