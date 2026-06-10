Напавшую на таксиста банду разоблачили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде расследуют дело в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют в совершении нескольких преступлений против личности и имущества. В их «послужном списке» значится и нападение на таксиста.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в июле прошлого года трое мужчин в возрасте 21, 23 и 34 лет напали на двоих молодых людей в Ленинском районе. В результате потасовки с руки одной из жертв слетели смарт-часы, которые и стали добычей нападавших.
Через четыре дня трое возмутителей спокойствия встретились с еще одним знакомым. После употребления спиртного им пришла в голову мысль бесплатно прокатиться на такси. Водитель автомобиля, к которому подошла компания, не захотел заниматься благотворительностью. Рассвирепев, нетрезвые приятели избили таксиста и начали прыгать по его машине. Когда бесчинство заметили из окна соседнего дома местные жители, досталось и им: неравнодушные мужчина и женщина вышли на улицу, вооружившись шваброй, чтобы вступиться за пострадавшего. Но их тоже побили.
Агрессоров удалось задержать. Все они уже имели проблемы с законом. На данный момент двое из них содержатся под стражей, один — под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде.
Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. Им может грозить до двенадцати лет лишения свободы.
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