Куда сходить на День города в Красноярске

С 11 по 14 июня Красноярск будет отмечать свой 398-й день рождения. Праздничная программа охватит все районы города.
11 июня. Празднование начнётся с открытия летнего сезона Трудового отряда главы города у стелы «Красноярск — город трудовой доблести».
В 12:00 на площади перед администрацией города пройдёт церемония поднятия флага, в которой примут участие глава города, почётные жители и представители национально-культурных автономий. В честь пятилетия присвоения Красноярску звания Города трудовой доблести также произведут салютование оружейной группы.
В 15:00 на Центральной набережной состоится акция «Этот большой мир!», где сводный хор из 398 учащихся детских школ искусств исполнит гимны России и Красноярска.
В течение дня в различных районах города будут проходить праздничные мероприятия:
Железнодорожный район. В парке им. Гагарина с 15:30 начнутся интерактивные площадки и фитнес-тренировки, а в 16:00 — праздничный концерт.
Свердловский район. С 17:00 на площади им. Я. М. Свердлова гостей ждут концерт, ярмарка, всевозможные тематические локации, мастер-классы, интерактивные развлечения, игры и арт-пространства.
Кировский район. В 18:00 на бульваре Маяковского пройдёт патриотический концерт. Также запланированы мастер-классы и открытие фотовыставки «Многонациональный Красноярск».
12 июня. В этот день основной площадкой станет о. Татышев, где с 11:00 начнётся краевой патриотический фестиваль «Служу России!» с выставкой спецтехники и показательными выступлениями от силовых ведомств.
В это же время там развернётся Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Кроме того, будет работать ярмарка ремёсел.
В 12:00 в Доме дружбы народов состоится краевой фестиваль «Моя Россия» с концертом, интерактивными локациями и ремесленными подворьями.
В 15:00 на Центральной набережной пройдёт фестиваль русских народных игр, а в 21:00 ансамбль народной песни «Красный Яр» выступит с концертом.
В сквере Энтузиастов в 12:00 пройдёт концерт. Школьники торжественно получат паспорта.
В 11:00 в озеро-парк Октябрьский запланирован праздник фольклорных традиций России «Маганов круг».
В 13:00 в Элите на центральном стадионе выступят художественные коллективы.
В 18:00 в парке им. 1 мая стартует летний сезон проекта «Майпарк».
13 и 14 июня. В эти дни на Центральной набережной продолжатся мероприятия в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
13 июня с 14:00 до 22:00 пройдёт концерт с участием красноярских коллективов и кавер-группы из Санкт-Петербурга «Бис-Квит».
В 14:00 впервые состоится Кубок главы города по конструированию, где участники будут собирать деревянные конструкторы без инструкций.
В Советском районе с 12:00 в сквере Петра и Февронии жителей и гостей Красноярска ждёт концерт, интерактивные площадки и ярмарка.
В этот же день пройдут концерты в Минино. В Солонцах запланирована творческая программа.
14 июня с 12:00 до 20:40 подготовят развлекательные площадки на набережной и концерт. В конце выступит группа «Яхонт».
В 15:00 в озеро-парке Октябрьский состоится праздник «Красноярск — город дружбы».
В 16:00 в парке «Солнечная поляна» гостей ждут на концерт. Участие примут Красноярский камерный хор и духовой оркестр.
В течение всех четырёх дней будет проходить крупнейший в России детский футбольный фестиваль COPA JUNIOR 2026, который соберёт 300 команд со всей страны. Церемония открытия состоится 11 июня в 18:30 на Центральном стадионе (о. Отдыха, 15А).
Подробная программа Дня города по ссылке.