В Комсомольске-на-Амуре реставрируют фасады сталинских домов

В центре города приводят в порядок здания 1930−1950-х годов в стиле сталинского ампира. Эти дома имеют статус памятников культурного наследия. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В прошлом году отремонтировали первый фасад — на Уральской, 12. Сейчас леса установили на проспектах Ленина (23, 32, 36) и Мира (8, 20, 26, 28). Рабочие очищают стены от старой краски, демонтируют вывески и кондиционеры.
Проекты разрабатывали с архитекторами-реставраторами и согласовали с органами охраны памятников. Работают только подрядчики с лицензиями. В 2027 году отреставрируют еще десять домов на Аллее Труда, Кирова, Красногвардейской, Ленина, Мира, Калинина и Пионерской.