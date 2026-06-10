В Комсомольске-на-Амуре реставрируют фасады сталинских домов

Проекты разрабатывали с архитекторами-реставраторами и согласовали с органами охраны памятников. Работают только подрядчики с лицензиями. В 2027 году отреставрируют еще десять домов на Аллее Труда, Кирова, Красногвардейской, Ленина, Мира, Калинина и Пионерской.