АТОР: Стоимость перелётов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга в июле выросла почти на 30%

«Однако в абсолютных цифрах тарифы всё равно не выглядят пугающими — билеты (даже с багажом) можно купить менее чем за десять тысяч рублей на человека в одну сторону. Обратный перелёт тоже не станет неприятным сюрпризом и обойдётся в пять-семь тысяч рублей. Годом ранее в аналогичные даты билетов в Калининград дешевле десяти тысяч рублей не было», — отмечают в АТОР.