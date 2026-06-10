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АТОР: Стоимость перелётов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга в июле выросла почти на 30%

Билеты из Екатеринбурга и Казани за месяц подешевели.

Стоимость перелётов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербургом в июле выросла почти на 30%. Информацию об этом опубликовали на сайте АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров, за месяц билеты из Москвы по минимальному тарифу без багажа подорожали на 27,2%, с багажом — на 57,4%. Из Санкт-Петербурга стоимость увеличилась на 28,9% и на 19,3% соответственно. В то же время подешевели перелёты из Екатеринбурга (без багажа — −11%, с багажом — −9,4%) и Казани (-31% и −29,8%).

«Однако в абсолютных цифрах тарифы всё равно не выглядят пугающими — билеты (даже с багажом) можно купить менее чем за десять тысяч рублей на человека в одну сторону. Обратный перелёт тоже не станет неприятным сюрпризом и обойдётся в пять-семь тысяч рублей. Годом ранее в аналогичные даты билетов в Калининград дешевле десяти тысяч рублей не было», — отмечают в АТОР.

В организации добавили, что билеты в Калининград и обратно год к году стали дешевле на 20−50% в зависимости от направления.

Ранее эксперты рассказывали, сколько стоят летние туры в Калининградскую область. Средний чек путешественников составляет 127 тысяч рублей на двоих с учётом перелёта.

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