Бочаров вручил орден за заслуги коллективу академии МВД

— От имени жителей Волгоградской области поздравляю вас с 60-летием со дня основания на легендарной, прославленной сталинградской земле высшего учебного заведения по подготовке кадров для Волгоградской области, органов внутренних дел и правоохранительных структур нашей страны. Уверен, что профессорско-преподавательский, командный состав академии выполнит все задачи, поставленные Президентом нашей страны и Министром внутренних дел России. Еще раз скажу большое спасибо за ваше терпение, выдержку, за подготовку высокопрофессиональных кадров. И, конечно, поздравляю вас с наступающим праздником — Днем России!