Коллектив Волгоградской академии МВД наградили за заслуги перед областью

Волгоградская академия МВД отмечает 10 июня 60-летие со дня образования. В связи с юбилейной датой коллектив вуза отмечен орденом За заслуги перед Волгоградской областью".
Награду начальнику академии полковнику полиции Виорелу Флоча вручил на торжественном собрании, приуроченном к знаменательной дате, глава региона Андрей Бочаров.
Губернатор поздравил сотрудников вуза с юбилеем и Днём России и отметил, что академия — важное звено подготовки высокопрофессиональных кадров для правоохранительных органов. Её выпускники обеспечивают безопасность жителей региона и страны, а также выполняют задачи за ее пределами.
«В ходе выполнения служебных, оперативных и служебно-боевых задач, они проявляют высокий профессионализм, мужество и отвагу, умело используют знания, полученные в стенах академии», — подчеркнул глава региона.
Ранее состоялась личная встреча Андрея Бочарова и недавно назначенного на пост руководителя акадмии Виорела Флоча.