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Коллектив Волгоградской академии МВД наградили за заслуги перед областью

Награду начальнику академии полковнику полиции Виорелу Флоча вручил на торжественном собрании глава региона Андрей Бочаров.

Волгоградская академия МВД отмечает 10 июня 60-летие со дня образования. В связи с юбилейной датой коллектив вуза отмечен орденом За заслуги перед Волгоградской областью".

Награду начальнику академии полковнику полиции Виорелу Флоча вручил на торжественном собрании, приуроченном к знаменательной дате, глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор поздравил сотрудников вуза с юбилеем и Днём России и отметил, что академия — важное звено подготовки высокопрофессиональных кадров для правоохранительных органов. Её выпускники обеспечивают безопасность жителей региона и страны, а также выполняют задачи за ее пределами.

«В ходе выполнения служебных, оперативных и служебно-боевых задач, они проявляют высокий профессионализм, мужество и отвагу, умело используют знания, полученные в стенах академии», — подчеркнул глава региона.

Ранее состоялась личная встреча Андрея Бочарова и недавно назначенного на пост руководителя акадмии Виорела Флоча.