Коллектив Волгоградской академии МВД наградили за заслуги перед областью

Губернатор поздравил сотрудников вуза с юбилеем и Днём России и отметил, что академия — важное звено подготовки высокопрофессиональных кадров для правоохранительных органов. Её выпускники обеспечивают безопасность жителей региона и страны, а также выполняют задачи за ее пределами.