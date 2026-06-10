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Трамп: Иран слишком долго тянул со сделкой, ему «придется за это расплачиваться»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран затягивал переговорный процесс, и теперь Тегерану, по его словам, «придется за это расплачиваться».

Источник: Reuters

Соответствующая запись была опубликована американским лидером в социальной сети Truth Social.

«Они слишком долго тянули с заключением выгодной для себя сделки, и теперь им придётся за это расплачиваться», — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность заключения соглашения с Ираном в течение ближайших недель или месяцев. Как сообщает газета The New York Times, Вашингтон и Тегеран в настоящее время обсуждают четыре ключевых элемента будущего соглашения по иранской ядерной программе.

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