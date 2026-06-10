В Железнодорожном районе Красноярска завершили ремонт улицы Маерчака

В Железнодорожном районе Красноярска завершился ремонт улицы Маерчака. Работы проводили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На участке от кольцевой развязки до проспекта Свободного рабочие заменили старые бордюры, обновили дорожное покрытие и отремонтировали тротуары. Общая протяженность объекта составила 1,28 км. Специалисты дорожной лаборатории взяли вырубки асфальтобетонной смеси для проверки толщины уложенного покрытия, содержания воздушных пустот и других характеристик. Если при приемке выявят недочеты, подрядчику оплатят работы только после устранения замечаний. [caption id= «attachment_368823» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Дорожный ремонт также полностью завершен еще на трех участках: на проезде от улицы Одесской до улицы Рязанской, улице Пограничников от улицы Ястынской до улицы Башиловской и улице 78-й Добровольческой бригады от улицы Молокова до улицы Октябрьской. Сейчас подрядчики ремонтируют 10 объектов. Рабочие меняют бортовые камни на улице Игарской, фрезеруют старый асфальт на улицах Ады Лебедевой, Крупской и на проезде от улицы Елены Стасовой до спортивного комплекса «Радуга». На улице Александра Матросова демонтируют покрытие на тротуарах. Устройство выравнивающего слоя асфальта идет на улицах Конституции СССР, Базайской, Рязанской, Авиаторов и Елены Стасовой. Напомним, что в Красноярском крае проверяют износостойкость дорожной разметки.