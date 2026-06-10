На Дону за год выросло число заболевших гепатитом

Многолетняя динамика (за последние 5 лет, с 2021 года) оценивается специалистами как неблагополучная. За этот период зафиксирован значительный рост заболеваемости: острым вирусным гепатитом А — в 4,2 раза, острым вирусным гепатитом С — в 3,5 раза, хроническим вирусным гепатитом С — в 13,4 раза (с 3,14 до 42,43 на 100 тысяч населения).
Динамика за 2025 год в сравнении с 2024‑м: рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А в 1,5 раза: зарегистрировано 80 случаев (показатель — 1,92 на 100 тысяч населения, что на 55% выше уровня 2024 года), снижение числа заболевших острым вирусным гепатитом В на 14,7%, снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С в 1,2 раза, рост показателя заболеваемости хроническим вирусным гепатитом в 1,5 раза, рост показателя заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С в 1,9 раза.
Наибольшее число случаев острого гепатита А выявлено в Аксайском районе (5 случаев), при этом 56% заболевших — дети до 17 лет.