В Мурманске обновят 13 участков дорог

Специалисты в этом году ремонтируют 13 участков улично-дорожной сети Мурманска. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Так, на улице Юрия Гагарина, на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова, специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно они продолжают работы по обустройству тротуаров.
На улице Павлика Морозова, на отрезке от улицы Юрия Гагарина до улицы Свердлова, специалисты завершили подготовительный этап. Сейчас они укладывают нижний слой дорожного покрытия и обустраивают тротуары.
А на участке проспекта Серпантин мастера монтируют бортовой камень. На улице Скальной работы по обустройству тротуаров практически завершены. Кроме того, специалисты приступили к обновлению участка улицы Алексея Хлобыстова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.