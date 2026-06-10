VI Международный туристический форум «Путешествуй!» открылся на ВДНХ

«Важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися, для этого нужно и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их интересными, удобными для людей», — говорится в приветствии главы государства.