VI Международный туристический форум «Путешествуй!» открылся на ВДНХ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум «Путешествуй!», который проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Форум организован Фондом Росконгресс совместно с Минэкономразвития при поддержке правительства РФ.
На церемонии открытия Чернышенко зачитал приветствие президента Владимира Путина. Глава государства отметил, что форум позволяет продемонстрировать туристический потенциал российских регионов и подчеркнул важность развития доступной и комфортной инфраструктуры. По его мнению, координация усилий государства и бизнеса должна способствовать превращению туризма в прибыльную отрасль, создающую рабочие места и обеспечивающую сохранение культурного и природного наследия.
«Важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися, для этого нужно и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их интересными, удобными для людей», — говорится в приветствии главы государства.
Вице-премьер Чернышенко поблагодарил организаторов и участников, подчеркнув, что регионы и компании представили лучшие туристические продукты.
Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что форум стал крупнейшим за всё время проведения и выразил уверенность в дальнейшем росте его масштабов. В Фонде Росконгресс добавили, что площадка объединяет участников всей туристической отрасли — от создания инфраструктуры до продвижения маршрутов.
Вице-премьер и другие высокие гости осмотрели экспозицию. В тематической зоне «Путешествуй по России!» участники ознакомились с экспозициями Приморского края, Кировской, Смоленской и Свердловской областей. На них особенное внимание уделено вопросам развития внутреннего туризма, межрегионального сотрудничества и продвижения новых туристических направлений.
Объединенная экспозиция национального туристического маршрута «Золотое кольцо» включила несколько регионов, в том числе Ярославскую, Нижегородскую и Тверскую область.
На стендах субъектов выступили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Тверской области Виталий Королев.
В международном блоке зоны «Отдыхай!» представлены туристические возможности Республики Беларусь, Республики Абхазии, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Куба, Республики Никарагуа и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.
Стенд «Национальных приоритетов» рассказывает об автотуризме в России. На портале Путешествуем.рф сегодня представлено более 130 автомаршрутов по 67 регионам страны.