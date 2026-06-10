В МЧС назвали причину появления чёрного дыма над левым берегом Воронежа

Поднимающийся в небо столб чёрного дыма в Левобережном районе Воронежа привлёк внимание горожан днём среды, 10 июня.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что причиной его появления стало возгорание мусора на улице Волгоградской, 48. Есть ли в результате пожара пострадавшие, пока неизвестно.
Напомним, что накануне вечером горожане также заметили столб дыма над левым берегом. Возгорание произошло на улице Ленинградской. Огонь уничтожил три бесхозных гаража, находящихся под общей крышей. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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