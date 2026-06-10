В Красноярске наградили 27 работников социальной сферы

В администрации Красноярска прошла торжественная церемония в честь профессионального праздника работников социальной сферы. Об этом сообщили в администрации города.
Почетные награды получили 27 сотрудников социальных служб и некоммерческих организаций.
«В Красноярске работают более тысячи некоммерческих организаций, которые готовы прийти на помощь и подарить надежду тем, кто в этом особенно нуждается. Вы каждый день делаете всё возможное, чтобы помочь людям», — отметила руководитель управления социальной защиты населения города Ольга Качанова.
Среди награжденных была сотрудница МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» Ольга Валюх. Она работает в центре уже седьмой год и помогает исполнять нематериальные желания детей с особенностями здоровья. За активную работу ее отметили благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского края.
«Недавно исполнили мечту маленькой Ульяны, заглянуть в закулисье кукольного театра. Чистое, искреннее счастье в глазах ребёнка, это и есть моя главная награда», — поделилась Ольга Валюх.
Участники церемонии поблагодарили работников социальной сферы за помощь детям, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и всем, кто нуждается в поддержке.
«Каждый день вы встречаете людей, которые столкнулись с трудностями, и предоставляете им поддержку, заботу и надежду. Ваши усилия не остаются незамеченными», — отметил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.