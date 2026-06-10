В Красноярске наградили 27 работников социальной сферы

«В Красноярске работают более тысячи некоммерческих организаций, которые готовы прийти на помощь и подарить надежду тем, кто в этом особенно нуждается. Вы каждый день делаете всё возможное, чтобы помочь людям», — отметила руководитель управления социальной защиты населения города Ольга Качанова.