Свалку отходов переработанных яблок обнаружили в Нижегородской области

В Воротынском округе Нижегородской области обнаружена незаконная свалка отходов переработки яблок. Нарушение выявили на территории, принадлежащей ЗАО «Производственное объединение “Гамми”», неподалёку от деревни Окишино. По данным территориального управления Россельхознадзора, площадь стихийной свалки достигает 900 квадратных метров.
Участок, находящийся в собственности предприятия, относится к землям сельскохозяйственного назначения и занимает более 248 гектаров. На 154 гектарах проведена культивация, тогда как остальная часть территории заросла сорной растительностью и деревьями.
Владельцу участка выдано предписание устранить выявленные нарушения земельного законодательства — на исправление ситуации отведён срок до конца сентября 2026 года.
Ранее разрешение на строительство пункта приема жидких отходов выдали в Сормове.