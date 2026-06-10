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В Калининграде отметят День молодежи

Праздничное мероприятие состоится 27 июня в спортивном парке на территории «Ростех Арены».

Источник: Национальные проекты России

Калининград станет площадкой празднования Дня молодежи в 2026 году, сообщили в пресс-службе областного правительства. Событие пройдет 27 июня при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Празднование будет посвящено 80-летию Калининградской области. Концепция мероприятия — «Мечта. Гордость. Единство». Площадкой для празднования станет спортивный парк на территории «Ростех Арены». В тематических зонах фестиваля будут представлены возможности и достижения сфер образования, науки, технологий, творчества, предпринимательства и других. Каждая площадка станет отражением идей национального и культурного единства России.

Для гостей и участников фестиваля выступят артисты, музыканты, блогеры, предприниматели и другие медийные личности. Кроме того, на мероприятии проведут открытые встречи, экскурсии на предприятия, в мастерские и на сельскохозяйственные угодья.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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