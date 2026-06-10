Фигурант «рыбного дела» уплыл от суда

В июне 2025 года Краснодарский краевой суд смягчил наказание осужденному до двух лет пяти месяцев лишения свободы, однако кассация отменила это решение. Апелляционные жалобы на приговор господину Караханову поступили для повторного рассмотрения в Краснодарский краевой суд в октябре 2025 года. Леонид Караханов попал в больницу, и судом была назначена экспертиза о возможности содержания осужденного под стражей. В мае 2026 года суд провел несколько заседаний по делу, однако Леонид Караханов на них не явился. Как рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, из-за этого его объявили в розыск. Обязанность по розыску возложена на правоохранительные органы Ростовской области.