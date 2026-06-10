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В Ростове за сутки сгорели два автомобиля

За минувшие сутки в Ростове-на-Дону сгорели два автомобиля. В первом случае машина загорелась в пер. Днепровском от подожженного подростками пуха. В тушении были задействованы четыре специалиста и одна единица техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

За минувшие сутки в Ростове-на-Дону сгорели два автомобиля. В первом случае машина загорелась в пер. Днепровском от подожженного подростками пуха. В тушении были задействованы четыре специалиста и одна единица техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В тот же день из-за неисправного кондиционера горело авто на ул. Вятской. Пламя на 2 кв. м потушили пять огнеборцев и одна спецмашина.

В обоих случаях никто не пострадал.

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