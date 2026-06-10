В Прикамье открылся туристический маршрут «Пермский индустриальный экспресс»

Трасса «Пермского индустриального экспресса» проложена рядом с Первогородом (местом, где появились первые постройки Перми в XVIII веке). Она предусматривает посещение памятника Татищеву — основателю города и пешеходную экскурсию по долине речки Егошиха. Кроме того, в маршрут включено посещение визит-центра промышленного туризма. Здесь путешественники смогут узнать об основных этапах развития промышленности Перми от времен Петра I до наших дней.