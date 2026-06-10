В Прикамье открылся туристический маршрут «Пермский индустриальный экспресс»

В министерстве туризма Прикамья сообщили о запуске нового туристического маршрута в краевом центре. С его помощью, как уверяют сотрудники ведомства, можно совершить путешествие во времени.
Трасса «Пермского индустриального экспресса» проложена рядом с Первогородом (местом, где появились первые постройки Перми в XVIII веке). Она предусматривает посещение памятника Татищеву — основателю города и пешеходную экскурсию по долине речки Егошиха. Кроме того, в маршрут включено посещение визит-центра промышленного туризма. Здесь путешественники смогут узнать об основных этапах развития промышленности Перми от времен Петра I до наших дней.
«На экскурсии расскажем, как выбирались места для строительства заводов в период эпохи Петра Великого, что послужило причиной для массового возведения заводов на Урале, — говорит организатор маршрута Евгения Черепанова. — Наш маршрут — серьезный повод взглянуть на Пермь с другого ракурса, испытать гордость за трехсотлетнюю промышленную историю и влюбиться в краевую столицу заново».
Первые экскурсии пройдут уже 11 июня.