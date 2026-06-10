Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»

Как стало известно из озвученного иска, созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус. Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству, указывал делегат Минюста. Ранее деятельность организации была приостановлена на три месяца.