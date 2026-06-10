Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Административное исковое заявление удовлетворить», — решил суд.
Как стало известно из озвученного иска, созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус. Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству, указывал делегат Минюста. Ранее деятельность организации была приостановлена на три месяца.
Представители «Союза украинцев России» в суд не явились, но направили в инстанцию заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.