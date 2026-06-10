Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Театра Российской армии.
«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в заявлении.
О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.
Творческий путь Людмилы Чурсиной был отмечен высокими государственными и профессиональными наградами. Актриса удостоилась звания народной артистки СССР, стала лауреатом престижного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также была отмечена Государственной премией РСФСР за знаковые роли в советском кино. Являлась членом академии кинематографических искусств «Ника» и Национальной академии наук России.