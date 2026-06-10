Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Творческий путь Людмилы Чурсиной был отмечен высокими государственными и профессиональными наградами. Актриса удостоилась звания народной артистки СССР, стала лауреатом престижного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также была отмечена Государственной премией РСФСР за знаковые роли в советском кино. Являлась членом академии кинематографических искусств «Ника» и Национальной академии наук России.