Пасынок Усольцева прокомментировал найденную в ходе поисков палку для ходьбы

Сергей Усольцев, который вместе с женой и пятилетней дочерью пропал в сентябре 2025 года в Красноярском крае, никогда не использовал палки для скандинавской ходьбы. Об этом в беседе с ТАСС заявил пасынок Усольцева Даниил Баталов.
Он отметил, что его отчим даже презирал такие палки.
«Могу с уверенностью заявить, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их. Очень надеюсь, что она не имеет отношения к моей семье», — сказал Баталов.
При этом пасынок Усольцева добавил, что считает скандинавские палки неплохими для туризма, так как они разгружают нагрузку на спину. Однако его отчим называл их «лишним весом в походе» и говорил, что руки должны быть свободными.
Напомним, поиски пропавших в Кутурчинском Белогорье были возобновлены в начале июня. Самих людей не обнаружили, но поисковикам удалось найти вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым. Среди них и часть палки для скандинавской ходьбы.
В среду, 10 июня, стало известно, что поиски Усольцевых вновь приостановили.