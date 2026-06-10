Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасынок Усольцева прокомментировал найденную в ходе поисков палку для ходьбы

Сергей Усольцев, который вместе с женой и пятилетней дочерью пропал в сентябре 2025 года в Красноярском крае, никогда не использовал палки для скандинавской ходьбы. Об этом в беседе с ТАСС заявил пасынок Усольцева Даниил Баталов.

Сергей Усольцев, который вместе с женой и пятилетней дочерью пропал в сентябре 2025 года в Красноярском крае, никогда не использовал палки для скандинавской ходьбы. Об этом в беседе с ТАСС заявил пасынок Усольцева Даниил Баталов.

Он отметил, что его отчим даже презирал такие палки.

«Могу с уверенностью заявить, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их. Очень надеюсь, что она не имеет отношения к моей семье», — сказал Баталов.

При этом пасынок Усольцева добавил, что считает скандинавские палки неплохими для туризма, так как они разгружают нагрузку на спину. Однако его отчим называл их «лишним весом в походе» и говорил, что руки должны быть свободными.

Напомним, поиски пропавших в Кутурчинском Белогорье были возобновлены в начале июня. Самих людей не обнаружили, но поисковикам удалось найти вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым. Среди них и часть палки для скандинавской ходьбы.

В среду, 10 июня, стало известно, что поиски Усольцевых вновь приостановили.