«Пари НН» продлил контракт с Вадимом Гараниным и обновил тренерский штаб

По итогам серии консультаций и собеседований руководство футбольного клуба «Пари НН» приняло решение продлить контракт с главным тренером Вадимом Гараниным и сохранить его тренерский штаб. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Гаранин присоединился к команде в конце апреля, новый контракт рассчитан до конца сезона‑2026/27.
В структуру тренерского штаба «Пари НН» вошли: помощники главного тренера Алексей Гусев и Дмитрий Комбаров; тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит; тренер вратарей Евгений Костенко; аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров. Команда рассчитывает, что обновлённый штаб обеспечит подготовку к предстоящему сезону и дальнейшее развитие игроков.
Клуб также попрощался с двумя специалистами: тренером Ренатом Сабитовым и тренером вратарей Джордже Пантичем, чьи контракты завершились, и они покидают штаб.
Сегодня «Пари НН» отправляется на первый сбор сезона в Саранск, который продлится до 21 июня. В рамках учебно‑тренировочных сборов запланированы два контрольных матча: против «Уфы» — 16 июня и против «Ротора» — 21 июня.
По итогам сезона‑2025/2026 «Пари НН» набрал 23 очка в 30 матчах, занял 15‑е место в таблице Российской Премьер‑лиги и вылетел из элитного дивизиона. В новом сезоне в Первой лиге клубу предстоит сыграть против «Сочи», «Урала», «Ротора», КАМАЗа, «Енисея», «Шинника», «Торпедо», тульского «Арсенала», костромского «Спартака», «Уфы», и других соперников.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» на сборе в Саранске сыграет с «Уфой» и «Ротором».