Созданный в России ИИ-алгоритм поможет уберечь суда в Арктике от штормов

Качество этих прогнозов в целом оказалось сопоставимым, однако при этом процесс расчета годичных ветровых полей при помощи ИИ занимает всего 10 минут, тогда как эталонной модели на это требуется порядка 10 часов. При этом нейросеть особенно хорошо справляется с прогнозированием движения шквальных ветров и высоты волн в Баренцевом море, что позволяет использовать ИИ для точного прогнозирования опасных волн и штормовых предупреждений, подытожили исследователи.