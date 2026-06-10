В Госдуме подготовили проект об ипотечных каникулах для многодетных семей

«Такие длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет в период, когда один из родителей остается дома с малышом и не имеет возможности работать», — считает депутат. Однако право потребовать от кредитора приостановить выплаты на период каникул можно будет реализовать один раз за время действия ипотечного договора, отметил он.